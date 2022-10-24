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الإثنين، 24-10-2022 11:48 ص

السعودية تعلن رصد متحور "XBB" في بعض العينات الايجابية

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الوكيل الإخباري-أوضحت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك (كوفيد19) تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة من لم يتلقوا اللقاح؛ مشيرة إلى أن هناك ازديادًا في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة السعودية.

وأكدت استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ(كوفيد-19)؛ مبينة أن المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 وBA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأوضحت "وقاية" أن عمليات رصد الأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة؛ حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حاليًا ، يليه النمط الفيروسي A من سلالتي H1N1 وH3N2.

وشددت هيئة الصحة العامة على أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخاصةً لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.

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