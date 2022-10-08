تحذيرات من متحور جديد من كورونا خلال الشتاء

الوكيل الإخباري-بالرغم من أن العالم يتعافى حاليا من فيروس كورونا، الذي تسبب بشلل في مناحي الحياة حول العالم لقرابة الثلاث سنوات، فإن مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، الطبيب أنتوني فاوتشي، يعاود التحذير من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

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وأضاف خلال حديثه بمركز "يو إس سي أنينبيرغ" للصحافة أنه علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" CNBC.



وشدد فاوتشي على ضرورة عدم "التخلي عن الحذر"، لأن هناك دائما خطرا من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، مؤكدا أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إننا "انتهينا تماما من الوباء".



وأعاد الطبيب فاوتشي التذكير بصيف 2021 عندما شهدت الولايات المتحدة تراجعا في بيانات كورونا، ولكن في الشتاء الماضي شهدنا ظهور متحور أوميكرون والذي عاد للانتشار بشكل كبير في أميركا.



وبحسب البيانات، فإن الإصابات بكورونا حول العالم يشكل متحور أوميكرون 81% منها.





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