الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

مصرف لبنان المركزي دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي

القبول الموحد تطرح 554 تخصصاً للعام الجامعي الجديد

اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.. في الميزان

بلدية عين الباشا : إجراءات عاجلة لحل مشكلة الحظائر في شارع الأردن - صور

لاستكمال فتح القطاعات .. الصحة تدعو لتسريع وتيرة التطعيم

ولي العهد يؤكد على أهمية دور الشباب

اغلاق منشأتين وانذار ومخالفة 96 منشأة في الزرقاء خلال شهر

السودان: ارتفاع عدد ضحايا سيول النيل الى 22 شخصا

استئناف البحث عن ضحايا انهيار أرضي في الهند

إصابة خمسة أشخاص بثلاثة حوادث منفصلة صباح اليوم

الخميس، 12-08-2021 08:59 ص

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الدول التي سجل فيها متحور دلتا

منظمةةة


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد البلدان التي سجل فيها متحور "دلتا" من فيروس كورونا، ازداد خلال أسبوع من 4 إلى 10 أغسطس من 135 إلى 142 بلدا.

اضافة اعلان


وأشارت المنظمة في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن متحور "ألفا" سجل في 185 بلدا، و متحور "بيتا" في 136 بلدا، و متحور "غاما" في 81 بلدا.


وخلال الأسبوع من 2 إلى 8 أغسطس ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم بنسبة 4%، حيث تم تسجيل أكثر من 4.2 مليون إصابة جديدة بالفيروس.


وارتفع عدد الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث تم تسجيل أكثر من 65 ألف وفاة بفيروس كورونا.


وحتى 11 أغسطس تم تسجيل 203 ملايين و944 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، وتوفي 4 ملايين و312 ألفا و902 مصاب جراء الفيروس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6114c71c4c59b7017f12b41d

اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.. في الميزان

6114b63242360444bc392d31

مسؤول صحي لبناني: الوضع سيزداد سوءا

كندا

أطباء كنديون يؤكدون دخول البلاد في الموجة الرابعة من كورونا

1-1360552

المكسيك.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ3 ملايين

61146d694236047fcf580ec2

9 وفيات و 91 إصابة جديدة بكورونا في مصر

w

ارتفاع إصابات كورونا لدى الأطفال بالمكسيك

أخبار متعلقة
كندا

أطباء كنديون يؤكدون دخول البلاد في الموجة الرابعة من كورونا

منظمةةة

الصحة العالمية تحذر من متحور دلتا

w

دلتا يفتك بسيدني وفرض قيود صارمة

11

إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في فرنسا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعارض اعتماد شهادة الخلو من كورونا شرطا للسفر

كورونا متحور

كردستان العراق يعلن تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا