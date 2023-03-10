الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات كورونا عالمياً

الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها في العالم بوباء كوفيد- 19، تستمر بالانخفاض، ولكن هناك ارتفاع للإصابات في أوروبا.



وأضافت المنظمة، أن "في الـ28 يومًا الممتدة من 6 شباط إلى 5 آذار، تم تسجيل حوالي 4.5 مليون إصابة و32 ألف وفاة على مستوى العالم، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 58 بالمئة و65 بالمئة على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.



وكشفت النشرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أنه "حتى الخامس من آذار، ومنذ بداية الوباء، كانت هناك أكثر من 759 مليون إصابة مؤكدة، وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة".



وكررت التأكيد على أن "الاتجاهات الحالية تُعدّ بمثابة تقديرات تقل عن العدد الحقيقي لحالات العدوى المبلغ عنها سواء أكانت للمرة الأولى أو الثانية"، بفيروس سارس ـ كوف ـ 2"، وفقاً لما تظهره استقصاءات انتشار العدوى.

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