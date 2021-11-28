الصحة العالمية تكشف أسباب ظهور متحور أوميكرون - فيديو

الوكيل الإخباري - عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لكوفيد-19 ما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجددا .

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يتزايد القلق حول العالم إزاء المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، وتستنفر السلطات في جميع الدول لمواجهته، مع تسجيل إصابات في بعض الدول الأوروبية لأشخاص قادمين من جنوب إفريقيا، فيما أعلنت دول عدة تعليق الرحلات معها ومع دول إفريقية مجاورة.



وبحسب خبراء منظمة الصحة العالمية، تشير البيانات الأولية حول هذا المتحوّر إلى أنه يمثل "خطرا متزايدا للإصابة مجددا" مقارنة بالتحوّرات الأخرى بما في ذلك متحور دلتا، شديد العدوى والمنتشر على نطاق واسع، بينما يعكف العلماء على استكشاف ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة تستطيع الصمود أمامه.



وفي هذا السياق، نشرت منظمة الصحة العالمية، على حسابها الرسمي في "تويتر"، عدة فيديوهات شارحة للأسباب التي أدت وما زالت تؤدي لظهور متحورات من فيروس كورونا .





Join our fight for vaccine justice and to end this pandemic: #VaccinEquity pic.twitter.com/V7fogfyeaN Vaccine inequity = more #COVID19 transmission and death = more opportunity for new variants to emerge = more social and economic disruption.Join our fight for vaccine justice and to end this pandemic: https://t.co/A5OzBgY9oi November 27, 2021

أوميكرون متحور مقلق

وصنّفت منظّمة الصحّة العالميّة، الجمعة، المتحوّر الجديد لكوفيد-19 الذي رُصد أوّل مرّة في جنوب إفريقيا على أنّه "مقلق" وأطلقت عليه اسم أوميكرون.



وفي هذا السياق، قالت الصحة العالمية في تغريدة إن عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لكوفيد-19 وبالتالي المزيد من الوفيات، مما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجددا، ما يؤدي بدوره إلى الخلل الاقتصادي والاجتماعي.



وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس الذي يؤرق العالم.



وفي تغريدة أخرى، قالت الصحة العالمية إن ظهور متحور "أوميكرون" الجديد المثير للقلق، يعكس أهمية تسريع عمليات التوزيع العادل للقاحات، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح إلى الآن.



وفي تغريدة ثالثة، أشارت المنظمة الأممية إلى أن اللقاح يمكن أن يقي الشخص من الأعراض الخطيرة لكوفيد-19، وبالتالي يحميه من خطر الوفاة بالفيروس.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية



إلا أنها شددت على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية دائما وأبدا، ومنها:



*ارتداء قناع الوجه

*الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص

*التهوية الجيدة

*تغطية الأنف والفم عند العطس والسعال

*الحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت

المصدر - العربية

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