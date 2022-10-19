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الأربعاء، 19-10-2022 07:10 م

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يتحور

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الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة منظمة الصحة للطوارئ الصحية المعنية بكوفيد - 19 أن الجائحة لا زالت مستمرة وتمثل حالة طوارئ تثير القلق الدولي.

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبرييسوس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن وفيات كوفيد -19 المبلغ عنها أسبوعيا وصلت إلى مستويات مماثلة لبداية الوباء، وإن ثلثي سكان العالم تلقوا دورة أولية من التلقيح.


وأعرب عن قلقه إزاء استمرار عدم المساواة بين البلدان في تغطية اللقاحات والحصول على العلاجات المضادة للفيروسات، وانخفاض أنشطة الرصد والمراقبة الوبائية والمختبرية للإبلاغ عن تحورات الفيروس، داعيا إلى اتباع التدابير الوقائية قبل الزيادة المتوقعة في انتقال العدوى خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.


وحول جدري القرود، أفاد غيبرييسوس بأن عدد الحالات في تراجع منذ 8 أسابيع على التوالي، لكن كما مع كوفيد -19 فإن المخاطر لا تزال موجودة، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ المعنية بجدري القرود ستجتمع غدا الخميس في جنيف لإصدار توصياتها.

 

بترا

 




 

 


 

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