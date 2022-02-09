الصحة العالمية: نحتاج إلى 16 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها في حاجة إلى 16 مليار دولار إضافية لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة جائحة " كوفيد – 19".

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وبشأن الوضع الوبائي العالمي أيضا، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها سجّلت نصف مليون وفاة منذ اكتشاف متحور "أوميكرون".



وبشأن المبلغ المطلوب لمساعدة الدول ضعيفة الدخل، أوضح بيان للمنظمة العالمية أنه يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية، وأنه سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض.



وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرّح قائلا: "منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد، وإذا جرى تضامن على تقاسمها عالميا، سنتمكن من القضاء على (المرض) من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".

روسيا اليوم