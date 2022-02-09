الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأمن: خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا

أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: دراسة ميدانية لمقارنة اسعار السلع بعد تخفيض الجمارك

وفيات الأربعاء 9-2-2022

نقيب الألبسة :انخفاض الأسعار في آذار القادم

الشوبكي : أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023

الأربعاء، 09-02-2022 10:14 ص

الصحة العالمية: نحتاج إلى 16 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة كورونا

6033ffd942360410fc1a163f


الوكيل الإخباري-أعلنت منظمة الصحة العالمية  أنها في حاجة إلى 16 مليار دولار إضافية  لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة جائحة " كوفيد – 19".

اضافة اعلان

 

وبشأن الوضع الوبائي العالمي أيضا، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها سجّلت نصف مليون وفاة منذ اكتشاف متحور "أوميكرون".


وبشأن المبلغ المطلوب لمساعدة الدول ضعيفة الدخل، أوضح بيان للمنظمة العالمية أنه يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية، وأنه سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض.


وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرّح قائلا: "منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد، وإذا جرى تضامن على تقاسمها عالميا، سنتمكن من القضاء على (المرض) من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
548251bc-259c-48bf-97e9-1ef1df4ba6c9_16x9_1200x676

جديد العلم.. اختبار يكشف كورونا بأقل من 4 دقائق!

image

السويد ترفع جميع قيود فيروس كورونا اعتبارا من اليوم

0L5A1529 - Copy

الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا

20211225_1640430006-915

المغرب : اعتبار الموظف غير المتلقي لمطعوم كورونا منفصل عن العمل

كورونا في العالم

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 400 مليون إصابة

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: نصف مليون وفاة بكورونا منذ اكتشاف أوميكرون

أخبار متعلقة
كورونا جديد

نداء من الصحة العالمية لدول لم تشهد ذروة أوميكرون

61f8dd794c59b74d4626cbb2

الصحة العالمية تحذر من خطر النفايات الناتجة عن معالجة جائحة كورونا

61f502c342360431705b6f40

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

61f11b0b4236042cdb558ed7

كم يبقى متحور أوميكرون على اليدين؟

Doc-P-910870-637786527027019133

طبيب روسي: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بأوميكرون

61ee71ac42360471c64c9cf9

الصحة العالمية: لدينا كل الأدوات لإنهاء المرحلة الحادة من وباء كورونا