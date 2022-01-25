الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 10:29 ص

طبيب روسي: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بأوميكرون

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الوكيل الاخباري- حذر الطبيب، أليكسي فودوفوزوف، الناس من تشخيص "أوميكرون" بأنفسهم.

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وقال في محادثة مع "موسكو 24": "التهاب الحلق أكثر الأعراض شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بسلالة "أوميكرون" وأعراض سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه أعراض سارس، لذلك من السهل الخلط بينه وبين الزكام".

ونصح الطبيب بإجراء اختبار خاص لأي مرض من أجل التأكد، حيث سيساعد ذلك في تحديد وجود أو عدم وجود فيروس كورونا في الجسم".


وأشار إلى أنه فيما يتعلق بـ "أوميكرون"، فإن اختبار "بي سي آر" هو "الأكثر فعالية".
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، امس الاثنين، أن جائحة "كوفيد -19" تمر بمنعطف حرج، لكن العالم لديه الأدوات اللازمة لإنهاء هذه المرحلة.


وقال المدير العام، متحدثًا في افتتاح الدورة 150 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "لقد دخلت الجائحة "كوفيد-19" عامها الثالث ونحن في منعطف حرج. ويجب أن نعمل معًا لإنهاء المرحلة الحادة من هذه الجائحة، ولا يمكننا تركها تستمر أكثر، مثيرة مزيد من الذعر أو الإهمال. ولدينا جميع الأدوات لإنهاء المرحلة الحادة من هذه الجائحة، لكن يجب أن نستخدمها (هذه الأدوات) بعدالة وحكمة".

 

المصدر: لبنان 24


 




 

 


 

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