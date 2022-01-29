السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: تفعيل الهوية الرقمية على سند ليس إجباريا

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

الضمان: تخصيص راتب للمتوفين بكورونا من الكوادر الصحية

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

الديوان الملكي يهنىء بعيد ميلاد الملك الستين

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة

شكاوى من تأخر نتائج فحوصات كورونا.. والصحة توضح

السير: 179 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

قرصنة منصة عملات مشفرة بمبلغ 80 مليون دولار

السبت، 29-01-2022 11:43 ص

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

61f502c342360431705b6f40


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن عدم الموافقة منظمة الصحة العالمية وبعض الدول الأوروبية على اللقاح الروسي "سبوتنيك- V"، يعتبر خطأ.

وأضاف رئيس الأرجنتين: "أعتقد أنه من الخطأ من جانب أوروبا، عدم الموافقة على سبوتنيك- V، وأعتقد أن اعتبارات جيوسياسية تقف خلفه، لأن هيئة مراقبة الأدوية واللقاحات الأرجنتينية وافقت عليه، وهي واحدة من أكثر الهيئات تأهيلا في العالم. أعرف أن هيئاتنا في غاية الدقة والحرص في عملها، وهي وافقت على اللقاح لذلك يثير الاستغراب لماذا تستغرق الموافقة في أوروبا وقتا طويلا".

اضافة اعلان

 

وتابع رئيس الأرجنتين أنه أبلغ القادة الأوروبيين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بفعالية اللقاح الروسي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f500f64236047a1d401a2b

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ100 ألف لأول مرة

61f4082a4c59b75038055781

وزير الصحة الإيراني يعلن دخول بلاده موجة سادسة من جائحة كورونا

61f4673c42360431636ee7c8

العاصمة الهندية ترفع حظر التجول بعد تراجع إصابات كورونا

61f3fba7423604322067bc82

وزير الصحة الألماني: أوميكرون تحت السيطرة رغم الأرقام القياسية

61f46c734c59b74bb5069e59

خبير يفسر سبب ظهور متحور NeoCov من كورونا في جنوب إفريقيا

61f4786a4c59b7477911c0ef

مصر تسجل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
61f11b0b4236042cdb558ed7

كم يبقى متحور أوميكرون على اليدين؟

1-199-1200x675

وصول مليون جرعة من لقاحات كورونا لغزة بتبرع إماراتي

Doc-P-910870-637786527027019133

طبيب روسي: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بأوميكرون

61ee71ac42360471c64c9cf9

الصحة العالمية: لدينا كل الأدوات لإنهاء المرحلة الحادة من وباء كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تبشّر: نقترب من انتهاء الوباء

61e93b674236044715059ac1

منظمة الصحة تدعو إلى مراقبة دقيقة لانتقال فيروس كورونا بين الحيوانات والبشر