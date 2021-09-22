الصين تتبرع بملياري جرعة لقاح كورونا بنهاية 2021

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ تقديم ملياري جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للعالم، بحلول نهاية العام الحالي، معرباً عن رفضه لأي مناورة سياسية مرتبطة بـ"أصل الفيروس".

اضافة اعلان



ودعا الرئيس الصيني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إتاحة اللقاحات للجميع بـ"تكلفة ميسورة".



وأكد "ضرورة الانتصار على الجائحة في هذه الحرب التي ستحدد مصير البشرية.. قد يبدو أن الجائحة هزمتنا، لكننا سننتصر في نهاية المطاف".



وأضاف "اللقاحات تمثل سلاحاً جوهريا لهزيمة الجائحة، وأدعو إلى توفيرها لكل الدول بشكل منصف وعادل، والصين ستتبرع بملياري جرعة لقاح بنهاية هذا العام، إلى جانب التبرع بمليون دولار إلى برنامج كوفاكس" لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة.



وأوضح أن بلاده كانت دائماً من دعاة السلام في العالم، ودائما تسعى لخدمة النفع العام، وستواصل السير على مسار التنمية لتوفير الفرص للعالم أجمع.



وقال الرئيس الصيني "يجب تحسين الحوكمة العالمية واعتماد تعددية الأطراف الحقيقية، ليس في العالم سوى نظام عالمي واحد توجد الأمم المتحدة في صلبه، و يستند إلى القانون الدولي".



وأشار إلى أنه "على الأمم المتحدة إعلاء راية تعددية الأطراف الحقة، لضمان الأمن العالمي والتنمية المشتركة، وعليها الالتزام بإقامة نظام دولي مستقر، وتعزيز تمثيل الدول النامية، والاضطلاع بدور ريادي في احترام القوانين الدولية".

بترا