الصين تدعو إلى التضامن العالمي في مكافحة كورونا

الوكيل الاخباري-دعت الصين إلى ممارسة التعددية الحقيقية في المعركة العالمية ضد جائحة كورونا وكذلك أثناء عملية التعافي بعدها.

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وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الدرس عميق ويستحق التفكير الجاد حيث فقد أكثر من 6 ملايين شخص حياتهم بسبب الجائحة في العامين الماضيين.



وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن بشأن كورونا واللقاحات "لا يوجد شيء أثمن في هذا العالم من حياة البشر، النهج الذي يركز على الناس هو أهم عقيدة توجه جميع قراراتنا".



وأوضح أن "التعاون في التضامن على الصعيد العالمي يعد السلاح الأقوى لهزيمة الوباء، وهو فعال بنفس القدر في مواجهة التحديات العالمية الأخرى، وفي ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يتعين علينا أن نعمل معا لإعادة البناء بشكل أفضل بقناعة أقوى من أي وقت مضى بأننا في مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك".



واضاف ان العالم لا يزال يواجه تحديات متعددة، وان قلة قليلة من الدول لا تزال متمسكة بعقلية الحرب الباردة، وترسم خطوطا للتمييز على أساس الأيديولوجية، وتثير مواجهة جماعية جديدة، وتفرض عقوبات أحادية الجانب دون تردد، وتسلح الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وتجبر الدول على الانحياز لطرف على حساب الآخر.



وأشار إلى أن "هذا يدفع المجتمع الدولي إلى الانقسام ويدفع العالم إلى رمال المخاطر الجسيمة والشكوك، إن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالآخرين كما تضر بتلك البلدان نفسها، ويجب أن تُرفض بشكل قاطع".

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