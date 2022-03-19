السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 07:08 ص

الصين تسجل أول حالتي وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

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الوكيل الإخباري - سجلت الصين حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، الجمعة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، ليرتفع عدد وفيات البلاد من جراء الوباء إلى 4638.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البر الرئيسي سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقابل 2416 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى في داخل الصين، مقابل 2388 في اليوم السابق.

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وسجلت الصين 1823 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1904 في اليوم السابق.


ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 128462 إصابة مؤكدة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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