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الثلاثاء، 05-01-2021 09:10 ص

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو نفس عدد اليوم السابق.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، إن 16 حالة من الإصابات الجديدة هي لوافدين من الخارج، كما تم تسجيل 37 إصابة أخرى خالية من الأعراض. وبينت ان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 87183، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.


الى ذلك ، ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين امس الاثنين ، إن نصف مليون شخص من المجموعات الرئيسية يتلقون لقاحات كورونا التي طورتها الصين.


وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة حتى الآن منذ بدء التلقيح في المنطقة في 22 كانون الأول الماضي .

 


 




 

 


 

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