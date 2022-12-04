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الأحد، 04-12-2022 01:50 م

الصين تواصل تخفيف قيود كورونا بعد احتجاجات

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الوكيل الإخباري - أعلنت المزيد من المدن الصينية، من بينها أورومتشي في أقصى الغرب، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اليوم الأحد، إذ تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجاً بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي.

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وقالت السلطات إن أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أولى الاحتجاجات، ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتباراً من غد الاثنين، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهوراً.

 

وكانت هناك مؤشرات قليلة على حدوث اضطرابات كبيرة في مطلع الأسبوع، ومع ذلك، انتشرت الشرطة بكثافة في منطقة ليانج ماتشياو في بكين وفي شنغهاي حول طريق ولوموتشي، الذي سمي نسبة إلى أورومتشي. وشهد الموقعان احتجاجات قبل أسبوع.


وأثار حريق أوقع قتلى في مبنى سكني، الشهر الماضي، في أورومتشي، عشرات الاحتجاجات ضد قيود كوفيد 19 في أكثر من 20 مدينة. وهي موجة من العصيان المدني التي لم يسبق لها مثيل في بر الصين الرئيسي منذ تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في عام 2012.


وفي الأيام القليلة الماضية، أعلنت العديد من المدن تخفيف إجراءات الإغلاق وقواعد الحجر الصحي واختبارات كوفيد.

 

العربي الجديد

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