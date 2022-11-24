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الخميس، 24-11-2022 02:26 م

الصين تفرض إغلاقا عاما في مدينة تشنغتشو لمكافحة تفشي كورونا

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الوكيل الإخباري - فرضت السلطات الصينية في مدينة تشنغتشو، الواقعة وسط الصين والتي تضم مصنعا ضخما لهواتف آيفون، إغلاقا عاما في العديد من أحياء المدينة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

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وقالت السلطات إنه لم يعد يُسمح لسكان وسط المدينة بمغادرة المنطقة من دون إبراز نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا، والحصول على إذن من السلطات المحلية بذلك، ونصحتهم بعدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل السلطات الصينية مؤخرا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس 31656 حالة خلال اليوم الماضي وحده.

روسيا اليوم

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