الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 30-08-2022 10:25 ص

الصين : كورونا يتسبب باغلاق اكبر سوق إلكترونيات في العالم

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الوكيل الإخباري - أغلقت سلطات مدينة شنتشن، جنوبي الصين، أكبر سوق للإلكترونيات في العالم بصورة مؤقتة، يوم الاثنين، وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

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ستظل 3 مبانٍ رئيسية في المنطقة مترامية الأطراف، التي تضم الآلاف من أكشاك بيع الرقائق الدقيقة وقطع غيار الهواتف والمكونات الأخرى للمصنعين، في حالة إغلاق حتى يوم الجمعة المقبل.


وأكد مسؤولون محليون لوكالة "رويترز" أنباء الإغلاق، بينما قال 3 عاملين هناك إن مديري المباني طلبوا منهم العمل من المنزل.

 

الشرق 

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