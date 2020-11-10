الصين .. 22 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت الصين اليوم الثلاثاء عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الــ 24 الماضية.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية، في بيان، إن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي وبقية الحالات لقادمين من الخارج.



وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 25 إصابة بلا أعراض، صعودا من تسع حالات مماثلة في اليوم السابق.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 86267 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر : بترا

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