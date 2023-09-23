الكرياتين علاج محتمل لكورونا طويل الأمد

الوكيل الإخباري - أشارت نتائج تجربة سريرية محدودة إلى أن الكرياتين الغذائي يفيد الذين يعانون من متلازمة التعب بعد الإصابة بكورونا، والتي تُعرف أيضاً بكورونا طويل الأمد.



وأجريت التجربة بمشاركة 12 شخصاً يعانون من متلازمة التعب، بتناول دواء وهمي أو 4 غرامات من الكرياتين مونوهيدرات يومياً، مدة 6 أشهر.

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ويرفع تناول الكرياتين مستويات الكرياتين في عضلات الساق وخلايا الدماغ، في المتابعات التي تواصلت بين 3 و6 أشهر.



وأدت مكملات الكرياتين أيضاً إلى انخفاض كبير في التعب العام، بعد 3 أشهر من تناولها، وحسنت بشكل ملحوظ نتائج العديد من الأعراض المرتبطة بمتلازمة كورونا طويلة الأمد.



وأظهرت النتائج تحسن العديد من الأعراض بشكل ملحوظ بعد 6 أشهر، بما فيها، فقدان التذوق، وصعوبات التنفس، وآلام الجسم والصداع، وصعوبات التركيز.



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