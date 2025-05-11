المباحث الجنائية في اللاذقية تكشف ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها أم وابنها (فيديو)

وخلال التحقيقات الأولية، تبيّن وجود خلافات دائمة بين الزوجين، وهو ما دفع المحققين إلى استجواب الزوج المدعو صلاح (مواليد 1960).
وبمواجهة الأدلة، اعترف الزوج بجريمته، حيث أفاد بأنه كان في المنزل صباح يوم الحادثة يرغب في شرب القهوة، وصعد إلى المطبخ ليُحضّر الغاز الصغير المتنقل، وعند رؤيتها له، بدأت زوجته بشتمه والدعاء عليه. إثر ذلك، توجه إلى غرفة النوم وأخذ بندقية، ووضع فيها طلقة وأطلقها مباشرة على رأس زوجته.
ووفقاً لاعترافاته التي رصدتها "العربية.نت" عبر فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، وصل ابنهما يحيى إلى المنزل بعد دقائق، وشاهد والدته مضرجة بالدماء وبدأ بالصراخ، فما كان من الأب إلا أن أطلق عليه رصاصتين أو ثلاثاً وأرداه قتيلاً.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام الجاني بالتواصل مع شقيقه، وساعده في لف الجثتين ببطانية، ووضع معهما حجارة لتثبيتهما قبل أن يرميهما في بئر ماء قريب من المنزل، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
وبعد البحث والتحري، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال الجثتين من داخل البئر، فيما تم توقيف الجاني وتحويله إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
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