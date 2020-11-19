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الخميس، 19-11-2020 03:26 م

الكشف عن علاقة الحساسية بالإصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت طبيبة روسية متخصصة في الحساسية فيرا فيرياكينا، إن المرضى الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

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وقالت الطبيبة: "المرضى الذين يعانون من الحساسية معرضين للإصابة بعدوى فيروس كورونا أقل، لأن جهاز المستقبلات الحسية لديهم منظم بطريقة تجعلهم أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد".


وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوزت الـ56 مليون حالة.


سبوتنيك

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