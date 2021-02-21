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الأحد، 21-02-2021 10:03 م

الكويت تمدد تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة

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الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تعميما يقضي بتأجيل جميع العمليات الجراحية الاختيارية وغير الطارئة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، نظرا لتزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا في الاجنحة واقسام العناية المركزة.
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله السند، ان التعميم استثنى بعض المستشفيات والمراكز المتخصصة، كمستشفيات العيون والسرطان، لافتا الى استمرار ارتفاع ارقام الاصابات والوفيات منذ مطلع الشهر الجاري، حيث بلغت 80 وفاة و18257 اصابة خلال 21 يوما.

 




 

 


 

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