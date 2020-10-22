المكسيك.. أكثر من 500 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت المكسيك ، عن تسجيلها 522 حالة وفاة و6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

اضافة اعلان



وأشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 87415 حالة، بينما بلغت حصيلة المصابين إلى 867 ألفا و559 حالة.

وأوضحت السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر من عدد الحالات المؤكدة رسميا.



وتحتل المكسيك المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، كما أنها من ضمن الدول العشر التي سجلت أكبر أعداد الإصابات بكورونا في العالم.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





