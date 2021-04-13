الثلاثاء 13-04-2021
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الثلاثاء، 13-04-2021 08:32 ص

1627 إصابة

المكسيك .. 364 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة المكسيك الاثنين تسجيل 1627 إصابة و364 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 2281840 حالة، والوفيات إلى 209702 حالة.

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وتقول الحكومة، إن "أرقام الحالات الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير".
وتشير البيانات المنفصلة التي نشرتها وزارة الصحة، إلى أن "العدد الفعلي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قد يكون 60% على الأقل أعلى من الرقم المؤكد".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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