الخميس 05-08-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة تغلق 6 مطاعم في عمّان لمخالفتها أوامر الدفاع

لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' سنويا

وزير الثقافة ينعى الفنان الموسيقي معن بيضون

بعد مناشدة الوكيل .. إيعاز من مدير شركة الكهرباء الأردنية بمساعدة عائلة عفيفة

ضبط 6 اعتداءات جديدة على خطوط مياه في الكرك

جلستان للنواب يوم الاثنين

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مجاهد ينفي لـ الوكيل بأن العاصفة الشمسية المغناطيسية قد تؤدي إلى نهاية العالم

ساعات عمل الباص السريع غدا الجمعة

الخميس، 05-08-2021 03:59 م

الهند: الحكومة تطلب من الولايات فرض قيود لمكافحة كورونا

india1-780x470


الوكيل الإخباري- طلبت الحكومة الهندية من سلطات الولايات فرض قيود قبل الاحتفال بالمهرجانات في أنحاء البلاد، محذرة من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار كورونا وزيادة جديدة في معدلات العدوى.

وقال وزير الصحة الاتحادي، راجيش بوشان، في خطاب إلى حكومات الولايات الهندية، نشر في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن المجلس الهندي للأبحاث الطبية عبر عن قلقه من احتمال تسارع وتيرة العدوى بسبب تجمع أعداد كبيرة من الناس خلال المهرجانات، وبالتالي زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

اضافة اعلان

 

وتسجل الهند في المتوسط ما بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا منذ يوليو، وحذرت الحكومة الاتحادية من أنه رغم تراجع الإصابات اليومية من المعدل المرتفع الذي بلغ نحو 400 ألف حالة في اليوم، في ذروة الموجة الثانية، فإن الخطر لم ينحسر بعد.

وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تلقى ضربة بسبب الموجة الثانية التي حصدت أرواح الآلاف في أبريل  ومايو  الماضيين، من حكومات الولايات توخي الحذر مع رفع إجراءات الإغلاق الصارمة هذه المرة، قائلا إن الموجة الثانية لم تنحسر بعد.

وقالت الحكومة الاتحادية إن البلاد سجلت اليوم الخميس 42982 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و533 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الهند إلى 31.8 مليون.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210405_1617626913-872

كيف تؤثر درجة الحرارة في الأجسام المضادة بعد التطعيم؟

610a381542360437fd0bb7f0

لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' سنويا

610bc0b942360417c7697be4 (1)

أستراليا.. سيدني تسجل معدل إصابات قياسي بكورونا

610bbaa14236041706478d63

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

7ba6215b-0a57-499c-bfcf-48d5f4fc5309_16x9_1200x676

شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

أخبار متعلقة
w

بريطانيا: 34 وفاة و 32367 إصابة بكورونا

w

الإمارات: 75% من السكان تلقوا جرعة من لقاح كورونا

d

قطر : تطبيق اجراءات جديدة للسفر

كورونا

الصحة العالمية: عدد ضحايا كورونا تجاوز 4 ملايين وفاة

فيروس-كورونا-في-مصر

بريطانيا:33 وفاة و 32548 إصابة بكورونا

تركيا كورونا

بريطانيا: 37 وفاة و 28773 إصابة جديدة بكورونا