الهند: الحكومة تطلب من الولايات فرض قيود لمكافحة كورونا

الوكيل الإخباري- طلبت الحكومة الهندية من سلطات الولايات فرض قيود قبل الاحتفال بالمهرجانات في أنحاء البلاد، محذرة من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار كورونا وزيادة جديدة في معدلات العدوى.



وقال وزير الصحة الاتحادي، راجيش بوشان، في خطاب إلى حكومات الولايات الهندية، نشر في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن المجلس الهندي للأبحاث الطبية عبر عن قلقه من احتمال تسارع وتيرة العدوى بسبب تجمع أعداد كبيرة من الناس خلال المهرجانات، وبالتالي زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

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وتسجل الهند في المتوسط ما بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا منذ يوليو، وحذرت الحكومة الاتحادية من أنه رغم تراجع الإصابات اليومية من المعدل المرتفع الذي بلغ نحو 400 ألف حالة في اليوم، في ذروة الموجة الثانية، فإن الخطر لم ينحسر بعد.



وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تلقى ضربة بسبب الموجة الثانية التي حصدت أرواح الآلاف في أبريل ومايو الماضيين، من حكومات الولايات توخي الحذر مع رفع إجراءات الإغلاق الصارمة هذه المرة، قائلا إن الموجة الثانية لم تنحسر بعد.



وقالت الحكومة الاتحادية إن البلاد سجلت اليوم الخميس 42982 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و533 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الهند إلى 31.8 مليون.

المصدر: روسيا اليوم