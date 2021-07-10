السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

السبت، 10-07-2021 08:47 ص

الهند تسجل أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا حتى اليوم

هند


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد أكثر من 30 مليون إصابة".


وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.


واستقال 12 وزيرا هنديا، يوم الأربعاء، بينهم وزير الصحة، الذي واجه انتقادات بسبب سوء إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دلتا

دراسة صادمة .. دلتا كورونا يقهر الأجسام المضادة

24983657

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

منظمةةة

منظمة الصحة العالمية: هناك صلة بين بعض اللقاحات و التهابات عضلة القلب

60e93a714c59b77c8e223804

الكشف عن مستجدات متحور دلتا بلس في مصر

60e92dba4236045a6d5cb9e2

فيروس كورونا ينتشر مجددا في ولاية أسترالية ذات كثافة سكانية عالية

1-1397224

أمريكا ترد على فايزر فيما يخص الجرعة الثالثة

أخبار متعلقة
000_1U91JA

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 4 مليون

60d4446f4236046a426550ab

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة

medium_2021-06-27-081a21cb08

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم

فيروس-كورونا-في-مصر

كندا: 13 وفاة و 346 إصابة بكورونا

كز

الهند تسجل أقل عدد إصابات بكورونا خلال 3 أشهر

مغرب

المغرب.. 4 وفيات جديدة بكورونا