الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

الجامعة الأردنية الأولى محليا في تصنيف التايمز

الفئات المسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات في الإمارات

متفوقة تحرم من دراستها الجامعية ووالدها يروي المعاناة

طرح عطاء الإشراف على إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي بالقسطل

عملة بتكوين ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف مايو

وزارة الصحة ومنظمتا الصحة العالمية ويونيسف يحتفلون بأسبوع الرضاعة الطبيعية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عودة مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق أيلول المقبل

خبير: كورونا قد يتحول إلى مرض عادي مثل نزلات البرد

شركة خاصة لم تصرف رواتب موظفيها منذ شهرين

الأحد، 01-08-2021 09:13 ص

الولايات المتحدة تعلن عن بؤرة جديدة من كورونا

امريكا كورونا


الوكيل الإخباري - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أعلى رقم قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال كل فترة الوباء - 21683 حالة تم تسجيله في ولاية فلوريدا. 

اضافة اعلان


من جانبها أشارت وكالة بلومبرغ، إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 7 يناير، عندما كانت الزيادة اليومية في حالات الإصابة 19334. وتمثل فلوريدا حوالي خمس جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الولاية بؤرة جديدة لانتشار المرض.


وتتصدر الولايات المتحدة، القائمة العالمية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وكذلك في عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد.


ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، أصيب بهذا الفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 34.9 مليون شخص، وتوفي بسببه أكثر من 613 ألفا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55555555555555555555

الفئات المسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات في الإمارات

121-133628-can-a-cold-give-you-coronavirus-immunity_700x400

خبير: كورونا قد يتحول إلى مرض عادي مثل نزلات البرد

عين

أحذروا جداً من كورونا.. تشوهات قد تطال شبكية العين

الصحة المصرية

الصحة المصرية تحسم الجدل حول تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا

6105d4844c59b70257125c6d

المكسيك تسجل 18809 إصابات و450 وفاة جديدة بكورونا

6105cbc74c59b7026200f5a2

الصحة العراقية: كورونا تهدد النظام الصحي في البلاد

أخبار متعلقة
1-1446465

معلومات صادمة عن متحور دلتا

720211885547818289525

اختيار نوع المطعوم دون موعد مسبق بعد عيد الأضحى

لقاح ١

الاتحاد الأوروبي يوضح حول تلقي لقاح موديرنا للأطفال

نتا

أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا في 2021

60e4eeef42360448d7272c65

22 وفاة جديدة بكورونا في مصر

2

جنوب إفريقيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة