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الثلاثاء، 18-01-2022 12:29 م

اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا، بواقع 26000 حالة لأول مرة هذا العام.

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وأفاد إحصاء وكالة "كيودو" اليابانية"، بأن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في اليابان بلغت 26000 حالة لأول مرة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25992 حالة المسجلة في أغسطس من العام الماضي.


وأبلغت محافظة أوساكا الغربية في نفس اليوم عن 5396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة بكثير أعلى مستوياتها اليومية على الإطلاق عند 3760 خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وأكدت حكومة مدينة طوكيو، تسجيل 5185 إصابة جديدة، متجاوزة 5000 إصابة لأول مرة منذ 21 أغسطس.


وقال كبير مستشاري اليابان بشأن فيروس كورونا، شيجيرو أومي، إن "نسخة أوميكرون تختلف بشكل واضح عن المتغيرات الحالية. من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات فعالة تناسب خصائصها".

 

روسيا اليوم

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