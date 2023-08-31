انجلترا تعزز جرعات كورونا بعد ظهور السلالة الجديدة

الوكيل الإخباري - بعد رصد سلالة جديد من فيروس كورونا المستجد، عجلت انجلترا برنامج التطعيم ضد كوفيد- 19 والإنفلونزا، كإجراء احترازي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الأربعاء.



وقالت هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً من المرض خلال الشتاء بعد رصد سلالة جديدة، تعرف باسم "بي إيه 86.2." في المملكة المتحدة في 18 أغسطس (آب).

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ولم يتم بعد تصنيف السلالة الجديدة باعتبارها مصدر قلق ، لكن يبدو أن هناك 30 تحوراً على البروتين الشوكي لديها، مما يساعد الفيروس على التشبث بالخلايا وإحداث العدوى.



وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق على منصة "إكس"، إنها صنفت "بي.إيه.2.86" على أنه "متحور تحت المراقبة" نظراً للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

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