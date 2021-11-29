بايدن : لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أنه “لا داعي للهلع” من انتشار المتحور الجديد (اوميكرون) لفيروس كورونا، داعيا الأميركيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة.



وأضاف “ثمة أسباب للقلق من هذا المتحور الجديد، لكن لا داعي للهلع”.



ومع اقتراب أعياد نهاية السنة، دعا الأميركيين إلى تلقي اللقاح وتلقيح أولادهم أو تلقي الجرعة المعززة ووضع الكمامة في الداخل.

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