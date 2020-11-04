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الأربعاء، 04-11-2020 08:06 ص

397 وفاة جديدة

بريطانيا.. قفزة كبيرة بعدد وفيات كورونا خلال يوم

قفزة
تعبيرية


الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا أمس الثلاثاء، قفزة كبيرة بعدد وفيات فيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد.

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وارتفع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20018، ليصل إلى مستوى 1073882 حالة.


وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 397 وفاة جديدة بالفيروس، في قفزة حادة لمؤشر ضحايا الجائحة بالمملكة المتحدة.

كما تم رصد 397 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 47250 حالة، لتمثل هذه الحصيلة أكبر عدد يومي للوفيات منذ 27 من آيار/مايو الماضي.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع حاد لهذا المؤشر في بريطانيا، حيث سبق أن بلغ يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 326 حالة، وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 162، وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 136.

المصدر : دنيا الوطن

 

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