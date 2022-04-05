بشرى سارة لمتلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري- مع ظهور تحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد واختفاء أخريات، والغوص أكثر بخبايا المناعة واللقاحات، لا تزال الدراسات الطبية تتواصل دون كلل أو ملل.

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فقد أظهرت دراستان جديدتان أن الأشخاص الذين لديهم "مناعة هجينة"، أي أنهم تلقوا اللقاح ضد الوباء كاملا وأصيبوا فيما بعد، باتوا يتمتعون بأكبر قدر من الحماية، وذلك في نتائج تؤكد على أهمية اللقاحات.



في التفاصيل، حللت إحدى الدراستين البيانات الصحية لأكثر من 200 ألف شخص في 2020 و2021 في البرازيل، التي سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم، ونشرت تفاصيلها في مجلة لانسيت للأمراض المعدية.



حماية بنسبة كبيرة

كما أوضحت البيانات أن الإصابة وفرت للأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وحصلوا على لقاح "فايزر" أو "أسترازينيكا" حماية بنسبة 90% من دخول المستشفى أو الوفاة، في مقابل 81% للقاح "كورونافاك" الصيني و58% للقاح "جونسون آند جونسون" الذي يؤخذ جرعة واحدة.



وأثبتت هذه اللقاحات الأربعة أنها توفر حماية إضافية كبيرة للذين سبق وأصيبوا بكوفيد-19، وذلك وفقا لما أفاد به معد الدراسة، جوليو كوستا، من جامعة ماتو غروسو دو سول الفيدرالية.

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