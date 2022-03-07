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الإثنين، 07-03-2022 02:10 م

روسيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا بنحو 30% خلال الأسبوع الماضي

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 29.6%، وانخفض عدد الحالات التي تتطلب علاجا في المستشفى إلى 22.7% لكل 100 ألف نسمة.

وفي الوقت نفسه أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي، اليوم الاثنين، عن تسجيل زيادة في عدد حالات التي تم إيواؤها في المستشفيات لتلقي العلاج في 9 مناطق، كذلك تم تسجيل ارتفاع في معدل الإصابة في 6 مناطق.

وسجلت السلطات الصحية تراجعا في إجمالي الحالات التي تستحق العلاج في المستشفيات اليوم الاثنين بنسبة 53% مقارنة باليوم الماضي.

وكشفت السلطات الصحية عن 73162 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل للشفاء  122619 شخصا وتوفي 671 شخصا.

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، سجلت روسيا 17 مليونا و14818 إصابة منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى 14 مليونا و690595 شخصا من الإصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 356952 حالة حتى الآن.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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