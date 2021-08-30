بلينكن يتحدث عن إمداد أوكرانيا باللقاحات الأمريكية

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا حتى الآن، حوالي 2.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وأضاف الوزير، في تغريدة على تويتر: "يسعدني أعلن أنه تم بالفعل تسليم الدفعة الثانية من لقاحات المضادة لكوفيد-9، إلى أوكرانيا. وهذا جزء من ما تم التبرع به من اللقاحات إلى هذه الدولة والذي بلغ حتى هذا اليوم حوالي 2.2 مليون جرعة.

وتساهم هذه الخطوة في تنفيذ التزام الولايات المتحدة بالنصر على الوباء العالمي، وتقديم المساعدة لأوكرانيا".



بدأت عمليات التطعيم في أوكرانيا في 24 فبراير – وتم في تلك الفترة استخدام لقاح Covishield هندي الصنع. واعتبارا من 13 أبريل تم استخدام لقاحات CoronaVac، ويجري استخدام لقاحات شركة AstraZeneca منذ 18 أبريل، وتم استخدام لقاح Comirnaty منذ 26 أبريل. وبات لقاح موديرنا متاحا للجميع في أوكرانيا منذ 22 يوليو.

المصدر : روسيا اليوم

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