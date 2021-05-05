الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل

أسعار الذهب الأربعاء 5/5/2021

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

وفيات الأربعاء 5/5/2021

كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

الغذاء والدواء : خلال 10 أيام سيتم تصنيع ' كولشيسين ' محليا

سلطة العقبة لـ الوكيل : لا حوافز ومكافآت للموظفين دون تلقي لقاح كورونا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 05-05-2021 09:49 ص

تحول جديد في مواجهة كورونا.. لقاح شهير في طريقه للأطفال

اط


الوكيل الإخباري - بعد أن تلقى الملايين التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 حول العالم، يأمل العديد بأن تكون هناك عودة للحياة الطبيعية في الأفق. أما الآن، فتتساءل العائلات عن موعد توفر اللقاحات للأطفال.

اضافة اعلان

وفي تحول جديد بمواجهة كورونا، أعلنت شركة فايزر الثلاثاء، أنها تتوقع أن تصرح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) باستخدام لقاحها على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً.


كما من المتوقع أن يتم إصدار التصريح في وقت ما من الأسبوع المقبل، وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر". وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فايزر، ألبرت بورلا، للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف صباح الثلاثاء، أن التصريح يجب أن يصدر "قريباً".


يشار إلى أنه حتى الآن يسمح بإعطاء لقاح فايزر- بايونتيك، فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق.


يذكر أن الشركة كانت أعلنت أواخر مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير "فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة" لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاماً.


إلى ذلك تُجري فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار. وتخطط لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بسبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً.


كما تنوي الشركة إيداع طلب مستقبلاً بعد نهاية أبحاثها يخص فئة الأطفال من 6 أشهر إلى سنتين "ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الرابع من السنة الجارية" وفق""أن بي آر".


وتتزامن التصريحات الأخيرة بينما أصبح الأطفال يمثلون الآن نسبة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بينما تم تطعيم أكثر من 100 مليون بالغ بالكامل بلقاحات فايزر وموديرنا على وجه الخصوص.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2094546-387483054

5 سلوكيات خاطئة تساهم في انتشار كورونا خلال شهر رمضان

60923e3e4236040e5650b70b

كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

Egypt-police-on-high-alert-ahead-of-Christmas-and-New-Year-celebrations

مصر .. مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في كامل البلاد

60922c434236046aff42bd50

كورونا يحصد رقما قياسيا من الأرواح في الهند في يوم واحد

6092104c4c59b73948677289

حملة التلقيح الشامل ضد كورونا تجري على قدم وساق في الولايات المتحدة

60921f4c4236046ed92df300

كورونا يحصد أرواح 100 ألف شخص حول العالم في أسبوع

أخبار متعلقة
_115767573_gettyimages-1229751860

شركة 'فايزر' تتوقع بقاء فيروس كورونا للأبد واستمرار الحاجة إلى لقاحها

لقاح

بيونتك تعلن مفاجأة جديدة حول لقاحها.. يسهل تخزينه وشحنه

فايزر

بفضل لقاح كورونا.. فايزر تتوقع عائدات بـ 26 مليار دولار في 2021

الهند

الهند ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

بايدن

بايدن يحذر من سرعة انتشار السلالات المتحورة لكورونا

تم

أميركا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية