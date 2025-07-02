الأربعاء 2025-07-02 10:19 ص
 

رجل يهزم سمكة قرش وينقذ مراهقاً من هجوم مميت في أستراليا - فيديو

غات
تعبيرية
 
الأربعاء، 02-07-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري-  انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بطولية لرجل اندفع نحو مياه البحر ولكم سمكة قرش في وجهها لإنقاذ مراهق كان يتعرض لهجوم شرس منها، على أحد شواطئ نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا.

اضافة اعلان


الحادثة وقعت على شاطئ كاباريتا
وقع الحادث على شاطئ كاباريتا الشهير، حيث ظهرت سمكة قرش يبلغ طولها نحو 7 أقدام (2.1 متر) وهي تقترب من الشاطئ وتهاجم أحد المراهقين. وعلى الفور، قفز رجل شجاع إلى المياه ووجه لكمة مباشرة إلى رأس القرش، ما أدى إلى ابتعاده عن الضحية.


وبينما كان آخرون يساعدون في سحب المراهق المصاب من المياه، صُنع له نقالة مؤقتة باستخدام لوح ركوب أمواج، وتم نقله إلى اليابسة بسرعة.


إصابات خطيرة ومحاولة للعثور على القرش
تعرض الصبي لإصابات في ذراعه اليمنى ومعصمه وساقه، وتم نقله جواً إلى مستشفى جامعة غولد كوست، حيث يرقد في حالة حرجة لكنها مستقرة . 


وفي محاولة لتعقب القرش، أُرسلت مروحية ثانية إلى المنطقة، لكن لم يُعثر عليه حتى الآن.

بطل مجهول وسط الأمواج
تصرف الرجل الشجاع نال إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل، الذين وصفوه بـ"البطل الحقيقي"، إذ لم يتردد في مواجهة أحد أخطر الكائنات البحرية دفاعاً عن إنسان غريب، في لحظة فارقة أنقذت حياة.

 

 

ارم نيوز 

 
gnews

أحدث الأخبار

تت

منوعات محافظة عراقية تقلص ساعات العمل لهذا السبب

محكمة

أخبار محلية حظر النشر في قضية التسمم الكحولي

وزير الطاقة السوري محمد بشير

أخبار محلية وزير الطاقة السوري في عمّان .. تزويد سوريا بالكهرباء والغاز ابرز الملفات

ف5غلف

منوعات في "نهر الموت".. تمساح يفتك بثمانيني أمام أنظار الأهالي في إندونيسيا

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

العاصمة عمان

أخبار محلية صدور تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين بالعمل الاجتماعي لعام 2025

ل

خاص بالوكيل الضمان الاجتماعي: إلزامية شمول العامل بالضمان.. وهذه العقوبات والغرامات على المخالفين

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة