رجل يهزم سمكة قرش وينقذ مراهقاً من هجوم مميت في أستراليا - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بطولية لرجل اندفع نحو مياه البحر ولكم سمكة قرش في وجهها لإنقاذ مراهق كان يتعرض لهجوم شرس منها، على أحد شواطئ نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا.

الحادثة وقعت على شاطئ كاباريتا

وقع الحادث على شاطئ كاباريتا الشهير، حيث ظهرت سمكة قرش يبلغ طولها نحو 7 أقدام (2.1 متر) وهي تقترب من الشاطئ وتهاجم أحد المراهقين. وعلى الفور، قفز رجل شجاع إلى المياه ووجه لكمة مباشرة إلى رأس القرش، ما أدى إلى ابتعاده عن الضحية.



وبينما كان آخرون يساعدون في سحب المراهق المصاب من المياه، صُنع له نقالة مؤقتة باستخدام لوح ركوب أمواج، وتم نقله إلى اليابسة بسرعة.



إصابات خطيرة ومحاولة للعثور على القرش

تعرض الصبي لإصابات في ذراعه اليمنى ومعصمه وساقه، وتم نقله جواً إلى مستشفى جامعة غولد كوست، حيث يرقد في حالة حرجة لكنها مستقرة .



وفي محاولة لتعقب القرش، أُرسلت مروحية ثانية إلى المنطقة، لكن لم يُعثر عليه حتى الآن.



بطل مجهول وسط الأمواج

تصرف الرجل الشجاع نال إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل، الذين وصفوه بـ"البطل الحقيقي"، إذ لم يتردد في مواجهة أحد أخطر الكائنات البحرية دفاعاً عن إنسان غريب، في لحظة فارقة أنقذت حياة.





He suffered serious injuries to the right side of his body including his leg, hand and arm A 16-year-old boy is carried up the beach by fellow surfers after being attacked by a shark at Cabarita Beach, NSWHe suffered serious injuries to the right side of his body including his leg, hand and arm pic.twitter.com/uBCLAqEhP7 June 30, 2025

ارم نيوز