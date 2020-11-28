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السبت، 28-11-2020 10:44 ص

تخفيف القيود الصحية بالأرجنتين في ضوء انخفاض الإصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، تخفيف القيود الصحّية في البلاد، في ضوء إنخفاض عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" المسجّلة خلال الأسابيع الأخيرة.

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وأشار إلى أنّ "مدينتين فقط" ما زال العزل الصحي مفروضاً فيهما، هما باريلوش (ريو نيغرو) وبويرتو ديسيادو (سانتا كروز) بجنوب البلاد.


وأضاف أنّ هناك قيودًا ستظلّ سارية حتى 20 كانون الأوّل، بينها إلزاميّة وضع كمامة وحظر تنظيم العروض والتجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة.

 

كما سيبقى إستخدام وسائل النقل العام محدودًا.




المصدر: الاقتصاد 


 




 

 


 

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