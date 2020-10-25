تكنولوجيا البلازماكلاستر تثبت فعاليتها في الحد من فيروس كورونا المستجد

الوكيل الاخباري - في اختبار هو الأول من نوعه في العالم، طورت شركة شارب جهازًا مزودًا بتكنولوجيا "البلازماكلاستر" تم استخدامه لاختبار تأثير أيونات "بلازماكلاستر" على فيروس كورونا المستجد المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة المحمول بالهواء (SARS-CoV-2) حيث تم تعريض الفيروس لأيونات البلازماكلاستر لمدة 30 ثانية تقريبًا*3.

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وقد أثبت الاختبار أن درجة تركيز الفيروس القادر على التسبب في العدوى*4 قد انخفضت بمعدل أكثر من 90٪.



وقد تحقق هذا الإنجاز بالتعاون مع البروفيسور جيرو ياسودا (المركز القومي للبحوث لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية / معهد طب المناطق الحارة، جامعة ناجازاكي)، والبروفيسور أسوكا نانبو (عضو مجلس إدارة الجمعية اليابانية لعلوم الفيروسات، جامعة ناجازاكي) ، والبروفيسور هيرونوري يوشياما (قسم علم الأحياء المجهرية، كلية الطب بجامعة شيمان، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة الجمعية اليابانية لعلوم الفيروسات)، وبالتعاون مع جامعة ناجازاكي، وهي هيئة مرموقة دوليًا في مجال أبحاث الأمراض المعدية.



في ديسمبر 2019، رُصد تفشي "مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، فيروس المتلازمة التنفسية الحادة (SARS-CoV-2)، وبحلول أغسطس 2020، أُصيب أكثر من 25 مليون شخص بنفس الفيروس والذي تسبب في وفاة أكثر من 840,000 شخص على مستوى العالم*5.

وهذا ما جعل من تفشي هذا المرض مشكلة ملحة تواجه المجتمع، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لدراسته إيجاد طرق مختلفة لمكافحته .



في عام 2004، أثبتت شركة شارب فعالية تقنية "البلازماكلاستر" ضد أحد فيروسات عائلة كورونا والمعروف باسم feline coronavirus (الذي يصيب القطط) *6.



وفي العام التالي (2005)، أثبتت شركة شارب أيضًا فعالية تكنولوجيا بلازماكلاستر ضد فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الأصلي(SARS-CoV) *7، الذي تسبب في تفشي المرض (2002-2003) والمشابه وراثيًا لفيروس المتلازمة التنفسية الحادة المستجد (SARS-CoV-2).

واليوم، أثبتت شركة شارب فعالية تكنولوجيا بلازماكلاستر ضد فيروس المتلازمة التنفسية الحادة (SARS-CoV-2) المحمول داخل الرذاذ المتطاير في الهواء.



منذ عام 2000، شجعت شركة شارب الدراسات الأكاديمية*8 لإثبات فعالية تقنية البلازماكلاستر بالتعاون مع منظمات بحثية مستقلة تابعة لجهات خارجية حول العالم.

وحتى الآن، أثبتت العديد من المنظمات البحثية المستقلة فعاليتها الإكلينيكية في الحد من نشاط المواد الضارة بما في ذلك فيروسات الإنفلونزا الوبائية الجديدة والبكتيريا المقاومة للأدوية، ومولِّدات حساسية من العث وعث الغبار، وكذلك في تقليل مستويات التهاب الشعب الهوائية*9 للأطفال المصابين بالربو. وفي الوقت نفسه، تم أيضًا تأكيد أن أيونات البلازماكلاستر آمنة تمامًا*10.

وتتعهد شركة شارب باستمرار مساهمتها من أجل المجتمع من خلال إجراء مجموعة واسعة من الدراسات التي توضح فعالية تكنولوجيا البلازماكلاستر.



تعليقات من الدكتور البروفيسور جيرو ياسودا، الأستاذ الجامعي من المركز القومي للبحوث لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، جامعة ناجازاكي:

"من المعروف أن المطهرات مثل الكحول والمنظفات (مخفضات التوتر السطحي) فعالة في الحد من مخاطر الفيروس الملتصق بالأسطح.

ولكن عدد الإجراءات الفعالة التي يمكن اتخاذها للحد من العدوى عبر الرذاذ المتطاير في الهواء هو عدد قليل جدًا (مثل استخدام الكمامة)."



"وقد أثبت هذا الاختبار فاعلية تقنية البلازماكلاستر في الحد من وجود فيروس المتلازمة التنفسية الحادة (SARS-CoV-2) المحمول داخل الرذاذ المتطاير في الهواء، مما قد يفيد تقليل مخاطر العدوى في الأماكن الحقيقية بما في ذلك المكتب والمنزل والمرافق الطبية والمركبات باستخدام هذه التقنية."



*1فيروس المتلازمة التنفسية الحادة (SARS-CoV-2): سلالة كورونا فيروس التي تتسبب في مرض فيروس كورونا المستجد 2019 (COVID-19).



*2في اختبار تقنيات تنقية الهواء بالانبعاث الأيوني (حتى 7 سبتمبر 2020؛ بناءً على أبحاث شركة شارب).



*3 يحسب عن طريق قسمة حجم مساحة الاختبار على معدل استعادة التدفق، بافتراض أن القطيرات المحمولة بالهواء والتي تحمل الفيروس تعبر إلى المساحة بسرعة ثابتة.



*4 عدد الفيروسات المسببة للعدوى



*5 استنادًا إلى بيانات من جامعة جونز هوبكنز (اعتبارًا من 31 أغسطس 2020).



*6 أُعلن عنه في 27 يوليو 2004.



*7 فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة (SARS-CoV): الفصائل وفيروساتها - بيان مجموعة دراسة فيروس كورونا. دورية بيوركسيف للعلوم البيولوجية، رقم المحددات الرقمية لهوية الأشياء 10.1101/2020.02.07.937862 (بتاريخ 11 فبراير 2020)



*8 طريقة تسويقية لتعزيز تسويق المنتجات بناءً على التحقق من البيانات العلمية حول فعالية التكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسات البحث الأكاديمي الرائدة.



*9 أُعلن عنه في 18 سبتمبر 2014.



*10 الاختبارات التي أجرتها شركة إل إس آي ميدياينس كوربوريشن (السُمية عن طريق الاستنشاق، وتهيج/ تآكل العين/ الجلد، واختبارات التشوهات، بالإضافة إلى دراسة للإنجاب شملت جيلين عن السُمية)



• تعد شعارات البلازماكلاستر وتكنولوجيا البلازماكلاستر علامات تجارية مسجلة لشركة شارب.



■ لمحة عامة عن الاختبار:



الهيئة العلمية المنظمة للاختبار: المركز القومي للبحوث لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها/ معهد طب المناطق الحارة، جامعة ناجازاكي

جهاز اختبار التأكيد: جهاز اختبار الفيروسات مزود بتكنولوجيا البلازماكلاستر









تركيز أيونات البلازماكلاستر : تقريبًا. 10 مليون/ 3 سم (بالقرب من مولد أيونات البلازماكلاستر)

حجم منطقة الاختبار: تقريبًا 3 لترات

دراسة المراقبة: مقارنة باستخدام الجهاز الموصوف أعلاه بدون توليد أيونات البلازماكلاستر

التحقق الفيروس: فيروس كورونا المستجد، فيروس المتلازمة التنفسية الحادة (SARS-CoV-2):

طريقة الاختبار

1) يتم إطلاق الفيروس داخل رذاذ متطاير في الهواء من خلال جهاز المولد.

2) يتم تجميع عينة الفيروس بعد تعرضه لأيونات البلازماكلاستر

3) يتم حساب درجة تركيز الفيروس المسبب للعدوى لمحلول الفيروس الذي تم تجميعه من خلال اختبار Plaque assays *.



* اختبار كمي لتقييم عدد الفيروسات المعدية في العينة.

النتائج

جدول 1 تأثير التعرض لأيونات البلازماكلاستر على فيروس كورونا المستجد، (SARS-CoV-2)

تكنولوجيا البلازماكلاستر:

يتم إطلاق الأيونات الموجبة الشحنة (H+ (H2O)m) والأيونات سالبة الشحنة (O2-(H2O)n) في الهواء في وقت واحد ، وتترابط الأيونات الموجبة والسالبة على الفور على سطح البكتيريا والفطريات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية المحمولة بالهواء وما شابه، وتتحول إلى جزيئات OH (هيدروكسيل) التي لها قوة أكسدة عالية جدًا. هذه التقنية الفريدة لتنقية الهواء تعمل على قمع نشاط البكتيريا، وما إلى ذلك، عن طريق تكسير البروتينات على سطحها عن طريق تفاعل كيميائي.





آلية تثبيط نشاط البكتريا المحمولة في الهواء

مقارنة الطاقة المؤكسدة



يمتلك شق الهيدروكسيل OH- (هيدروكسيل) أفضل قوة مؤكسدة بين أنواع الأكسجين النشط

المعاهد البحثية التي قدمت بيانات للتسويق الأكاديمي لشركة شارب











