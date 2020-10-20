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الثلاثاء، 20-10-2020 11:53 ص

بالإضافة إلى كورونا.. هذه الأمراض تفقدك حاسة الشم!

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الوكيل الاخباري – يمكن لأي شخص أن يتعرض لفقدان حاسة الشم ليس فقط مع فيروس كورونا.

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ذكر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي، فلاديمير زايتسيف، الأمراض الأخرى التي يمكن أن يحدث فيها هذا.


وفقا له، فإن أحد الأسباب هو نزلات البرد في تجويف الأنف، مثل التهاب الأنف الحاد أو المزمن.

 

هكذا، مع التهاب الغشاء المخاطي للأنف، عندما تلتهب الأجزاء العلوية من التجويف والبصيلات الشمية، قد تنخفض حاسة الشم أولاً، ثم تختفي تمامًا.


وقال زايتسيف: "وفي حالة التهابات الجهاز التنفسي الحادة، ومع الإصابة بفيروس كورونا، فإن فقدان الشم يكون، مع اختلاف واحد فقط - مع COVID-19 ، تكون استعادة الشم أبطأ بكثير".


في الوقت نفسه، في الوضع الوبائي الحالي، في حالة فقدان حاسة الشم أو تغير في الذوق، من الضروري أولاً وقبل كل شيء استبعاد الإصابة بفيروس كورونا. إذا كانت النتيجة سلبية لـ COVID-19، فلا يجب عليك العلاج الذاتي - تحتاج إلى استشارة الطبيب الذي سيصف العلاج الصحيح.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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