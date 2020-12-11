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الجمعة، 11-12-2020 11:54 م

تونس : 43 وفاة و1290 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل، 43 حالة وفاة و1290 إصابة جديدة بالفيروس.
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وأوضحت الوزارة مساء اليوم الجمعة في بيان أن الإصابات الجديدة المسجلة ترفع من العدد الأجمالي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي إلى 3801 حالة وفاة و109104 إصابات، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية اذار الماضي.

في المقابل أكدت الوزارة أن 969 حالة تماثلت للشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين 83162 حالة .

ويتم حاليا، علاج 1329مصابا بالمستشفيات والمراكز الصحية ، من بينهم 280 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 97 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي.

 




 

 


 

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