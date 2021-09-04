خبراء بريطانيون لا ينصحون بتطعيم الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عاما

الوكيل الإخباري - قال خبراء في اللقاحات ببريطانيا إنهم لا يوصون بتطعيم جميع من هم بين 12 و15 عاما بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا وإنهم يفضلون نهجا حذرا بالنسبة للأطفال الأصحاء بسبب أثر جانبي نادر هو التهاب في القلب.

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وقد يكون من شأن هذه الإرشادات الطبية أن تسلك بريطانيا مسارا مختلفا عن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية التي طرحت اللقاحات لصغار السن على نطاق واسع.



ورغم ذلك، لم يصدر قرار نهائي وقالت الحكومة البريطانية إنها ستطلب آراء مستشارين في القطاع الصحي للنظر في عوامل أخرى مثل تعطل الدراسة.

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