السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن: لا يمكن انتظار إيران إلى الأبد حتى تستأنف المحادثات النووية

كوبا.. بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا لمن هم فوق السنتين

خبراء بريطانيون لا ينصحون بتطعيم الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عاما

المكسيك تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

الكشف عن تفاصيل اجتماع السفير القطري العمادي بقيادة حماس بغزة

الأمم المتحدة تستضيف اجتماعا حول المساعدات الإنسانية لأفغانستان في 13 أيلول في جنيف

عقوبات أميركية على إيرانيين بعد مؤامرة لخطف صحفية من نيويورك

لقاح كورونا لعلاج السرطان!

بعد حالات الإغماء.. لقاح فايزر يثير بلبلة في لبنان

اليونان تسمح لمواطني 36 دولة بينها الأردن الدخول إليها

السبت، 04-09-2021 03:01 ص

خبراء بريطانيون لا ينصحون بتطعيم الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عاما

6132ab149eaba


الوكيل الإخباري - قال خبراء في اللقاحات ببريطانيا إنهم لا يوصون بتطعيم جميع من هم بين 12 و15 عاما بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا وإنهم يفضلون نهجا حذرا بالنسبة للأطفال الأصحاء بسبب أثر جانبي نادر هو التهاب في القلب.

اضافة اعلان


وقد يكون من شأن هذه الإرشادات الطبية أن تسلك بريطانيا مسارا مختلفا عن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية التي طرحت اللقاحات لصغار السن على نطاق واسع.


ورغم ذلك، لم يصدر قرار نهائي وقالت الحكومة البريطانية إنها ستطلب آراء مستشارين في القطاع الصحي للنظر في عوامل أخرى مثل تعطل الدراسة.

المملكة 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1461425

كوبا.. بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا لمن هم فوق السنتين

6132aa15c197f

المكسيك تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

_115363538__115371409_gettyimages-1265248637

لقاح كورونا لعلاج السرطان!

1-1461358

بعد حالات الإغماء.. لقاح فايزر يثير بلبلة في لبنان

920212212952584326356

مراكز التطعيم المتاحة ليوم السبت.. أسماء

613238867a655

اليمن يسجل أكبر عدد وفيات وإصابات يومية بكورونا في شهر

أخبار متعلقة
w

بريطانيا: 103 وفيات و 28612 إصابة بكورونا

بريطانيااا

بريطانيا.. 92 حالة وفاة وأكثر من 31 ألف إصابة بكورونا

مطار-هيثرو

بريطانيا ترفع عن 3 دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر

820214212551702423748

بريطانيا : تسجيل 86 وفاة و 30215 إصابة بكورونا

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

610b7f004236045a8a1a440f

قائمة أكثر الدول تضررا من وباء كورونا