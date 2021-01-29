خبراء يحذرون من تناول هذه الأدوية بعد تلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - في ظل حملات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد والتي باشرت فيها دول عدّة، لجأ بعض الأشخاص لتفادي الآثار الجانبية النادرة للجرعة، بتلقي أدوية مسكنة، الأمر الذي لا ينصح به الخبراء، وفقاً لموقع "أي بي سي نيوز".

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ويعاني بعض متلقي اللقاح من آثار جانبية وهي: الألم المؤقت والتورم في موقع الحقن، الحمى، القشعريرة، التعب، آلام العضلات، وآلام الرأس، وهي التي طرحت التساؤل حول إمكانية اللجوء إلى مسكنات الألم الشائعة والتي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين (أدفيل) مسبقاً .



وفي هذا الخصوص، قال خبراء إنّ "هذه الأدوية قد لا تخفف الألم فحسب، بل تعطّل فعالية اللقاح بشكل كامل" .

المصدر - البيان



