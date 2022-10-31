خبيرة تكشف خصائص متغير الفيروس التاجي المستجد "سيربيروس"

الوكيل الإخباري-أعلنت ناتاليا بشينيتشنايا عالمة الأوبئة الروسية، نائبة مدير العمل السريري والتحليلي في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة، أن متغير "سيربيروس" ليس أكثر خطورة من متحور "أوميكرون".



وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن متغير "سيربيروس" للفيروس التاجي المستجد، ليس أكثر خطورة من بقية خطوط متحور "أوميكرون"، ولكنه أكثر عدوى. ومساره مقارنة بمتغير "دلتا" أخف.

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وتقول الخبيرة، "لا توجد فروق جوهرية بين متغير BQ.1.1 "سيربيروس" ومتغيرات متحور "أوميكرون" السابقة، من حيث أعراضه ومسار المرض. ولكن مقارنة بالمتغير "دلتا" يمكن القول أن مساره أخف".



وتضيف، المتغير "سيربيروس" وفقا للعلماء أكثر عدوى مقارنة بالمتغيرات الأخرى لمتحور "أوميكرون". لذلك من الضروري جدا اتباع الإجراءات الوقائية.



ويذكر أن الدكتورة آنا بوبوفا، رئيسة وكالة حماية حقوق المستهلك، أعلنت قبل أيام، عن تحديد نوعين جديدين من "كوفيد-19"، أحدهما "سيربيروس" أحد فروع متحور "أوميكرون"، الذي يتوقع انتشاره في روسيا.





روسيا اليوم

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