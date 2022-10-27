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الخميس، 27-10-2022 11:53 ص

بعد رصده في السعودية.. ما الذي يمكنك فعله للوقاية من متحور "XBB" لكورونا؟

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الوكيل الإخباري-أكّدت هيئة الصحة العامة بالسعودية، "وقاية"، استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، موضحةً رصدها لمتحور "XBB" في عددٍِ محدود من العينات الإيجابية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين.

ويُعد "XBB" متحورًا فرعيًا من متغيّر "أوميكرون" ويحتوي على عدد من الطفرات المشتركة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية بتغريدة عبر "تويتر".

ورغم أن سرعة انتشاره أكبر من بقية المتحورات، إلا أنه لا يتمتّع بالمستوى ذاته لتكاثر المتحورات الرئيسية الأخرى لـ"أوميكرون".

ورُصد متحور "XBB" في 19 دولة حتّى الآن.

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وإليك ما يمكنك القيام به للوقاية من متحور "XBB":
استكمال جرعات لقاح "كوفيد-19"، والحصول على الجرعة التنشيطية التي توفّر الحماية من المضاعفات الشديدة


ارتداء الكمامات وخصوصًا عند الإصابة بالعدوى. ومن الضروري ارتداء كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو مناعية لها


المحافظة على نظافة اليدين


وتُعد المتحورات الفرعية لمتغير "أوميكرون"، "BA5"، و"BA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، بحسب ما ذكرته "واس". "سي ان ان"

 

 

 

 


 




 

 


 

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