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الجمعة، 20-08-2021 04:00 م

خبير أمراض معدية يوضح سبب عدم وجود دواء لكورونا

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الوكيل الاخباري - بينما توجد لقاحات ضد "كوفيد 19"، لا يوجد دواء فعال لعلاج هذا المرض.. لماذا؟

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وجهت "سبوتنيك" هذا السؤال إلى الخبير الروسي في الأمراض المعدية ألكسندر غوريلوف، نائب رئيس معهد روسيا لأبحاث الأمراض المعدية، فقال إن اختراع دواء فعال يعالج أي مرض وبائي جديد يتطلب وقتا طويلا.


وأكد أن العمل لإيجاد دواء فعال يقضي على فيروس كورونا جار، ولكنه يتطلب وقتا أطول من الوقت الذي يستغرقه اختراع لقاح يقي من المرض المعدي.


كما أن اختراع دواء جديد يتطلب نفقات طائلة وهو ما قد ينهي العمل على إيجاد دواء فعال يعالج كوفيد 19 في حال تحول "كورونا" إلى مرض موسمي.


وأضاف الخبير أن هناك مرضين معديين يوجد لقاح للوقاية منهما ولكن لا يوجد دواء لعلاجهما هما الحصبة ورهاب الماء.

 

سبوتنيك

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