الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي بعد تصادم 5 مركبات شحن

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

كييف تكشف خططها لإعادة تسليح طيرانها العسكري

توقعات بتثبيت سعر الديزل للشهر القادم عند 82 قرشاً لكل لتر

مدير عام الضمان يحدد الفئات التي سيخفض عنها نسبة الاشتراكات الشهرية

الأرصاد تتوقع المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج - اسماء

نظام كييف يواصل قصف البنى التحتية المدنية لقرى خيرسون

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط بقيمة صفر

الحكومة تتعهد بحل قضية تأخر الإعفاءات الطبية

الثلاثاء، 31-01-2023 01:25 م

دراسة تكشف ضرر 'كوفيد-19' على المشيمة ونمو الأجنة

2021_5_14_19_11_4_578


الوكيل الإخباري - باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الولادة، قامت مجموعة من الباحثين بفحص مشيمة وأجنة النساء اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس SARS-CoV-2 أثناء الحمل.

اضافة اعلان


وأظهرت النتائج أن المتحورات المختلفة للفيروس التي ظهرت أثناء الجائحة أدت إلى درجات متفاوتة من الضرر، خاصة في متحورات ما قبل "أوميكرون"، ويمكن لآفات المشيمة المكتشفة أن تضر بتطور وصحة بعض الأجنة.

 

وفي حين أن مثل هذا الضرر يحدث بشكل غير متكرر ويكون أقل شدة مع المتحورات الفرعية المنتشرة حاليا من "أوميكرون"، ما يزال مؤلفو الدراسة يدعون إلى اتخاذ تدابير الكشف المبكر للنساء الحوامل اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا.


وعلى عكس الدراسات السابقة، حيث تم تحديد التشوهات المرتبطة بـ SARS-CoV-2 فقط بعد الولادة و/ أو من خلال إجراءات التشريح المرضي، ركز فريق جامعة فيينا الطبية (MedUni Vienna) على نتائج التصوير قبل الولادة.


باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الولادة (MRI)، تم إجراء 76 مسحا للمشيمة وأجنة الحوامل في الدراسة: 38 مسحا بعد الإصابة المؤكدة بفيروس SARS-CoV-2 (متحورات ما قبل أوميكرون أو أوميكرون) و38 مسحا من حالات التحكم الصحية.


وأشار المؤلف الرئيسي باتريك كيناست، من قسم التصوير الطبي الحيوي والعلاج الموجه بالصور، إلى أن "العدوى بمتحورات ما قبل أوميكرون، مثل دلتا، أدت إلى ضرر أكبر بشكل ملحوظ في شكل أحداث الأوعية الدموية، مثل جلطات الدم أو النزيف، مقارنة بمتحورات أوميكرون الفرعية المنتشرة حاليا بين السكان".

 

ويمكن استنتاج أن أجنة النساء الحوامل المصابات كانت أكثر عرضة للإصابة باعتلال ومحدودية النمو داخل الرحم (ضعف نمو الجنين داخل رحم الأم أثناء الحمل) أو آفات الأوعية الدموية في الأعضاء والدماغ في نقاط مبكرة من الوباء.

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خنننن

علماء الفيروسات يعلنون عن بداية النهاية المحتملة لوباء فيروس كورونا

63cd3dfe4236046b011e4894

اليابان تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

كورونا 55

مصر تعلن تفشي متحور جديد سريع الانتشار من كورونا

كورونا ٣

بريطانيا: تراجع عدد وفيات وإصابات كورونا

FnV0WKvWIBU-vU5

الصين تعلن عن يوم جرى فيه تسجيل ذروة الوفيات بفيروس كورونا

1

الصحة العالمية: 170 ألف وفاة بسبب كورونا خلال 8 أسابيع

أخبار متعلقة
خنننن

علماء الفيروسات يعلنون عن بداية النهاية المحتملة لوباء فيروس كورونا

63c6a3704c59b76a5731ddf3

دراسة تربط الإصابة بكورونا أثناء الحمل بزيادة خطر وفاة الأم

corona-virus-getty.tmb-1200v

مصر.. رئيس لجنة 'الصحة البرلمانية' يوضح الموجة السابعة من كورونا

6-1-2023_15_57_00_GomhuriaOnline_551673013420

احتمال ظهور سلالة جديدة من 'كورونا' ضعيف ولكنه غير مستبعد

د

منظمة الصحة العالمية تعلن عن "متحور كورونا الأسرع انتشارا"

464501

كورونا لم ينته.. متحور جديد شديد العدوى يتفشى