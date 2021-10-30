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السبت، 30-10-2021 12:42 م

دولة تسجل أول إصابة كورونا بعد نحو عامين من تفشيها عالميا

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الوكيل الاخباري - أعلنت مملكة تونغا، الواقعة في منطقة أوقيانوسيا، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة وانتشارها عالميا.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رئيس وزراء مملكة تونغا الواقعة في أوقيانوسيا، بوهيفا تويونيتوا، أعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة عالمياً، مؤكداً أن "الحالة تعود لمسافر كان من بين 215 راكباً وصلوا على متن رحلة من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، وخضع للحجر الصحي".


وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بوزارة الصحة النيوزيلندية، تأكيدهم أن "المسافر إلى تونغا قد طُعّم بالكامل بلقاح فايزر، وكانت نتيجة فحصه لفيروس كورونا سلبية قبل مغادرته"، لافتين إلى أنهم "سيعملون مع نظرائهم في تونغا للتأكد من الحالة وتقديم مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة".


وأفادت الصحيفة بأن "تونغا كانت من الدول القليلة المتبقية في العالم التي تجنبت تفشي جائحة كورونا بسبب عزلتها".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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