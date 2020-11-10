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الثلاثاء، 10-11-2020 06:44 م

رئيس فايزر عن لقاح كورونا: سيكون أكبر تقدم طبي منذ 100 عام

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الوكيل الاخباري - وصف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبيرت بورلا، أن "لقاح كوفيد-19 سيكون "أكبر تقدم طبي منذ 100 عام". وأعلنت "فايزر" في وقت سابق، يوم الإثنين، عن أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90٪ وفقاً للبيانات المبكرة.
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وقال بورلا في مقابلة مع كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي جوبتا: "العاطفة شديدة للغاية".

وأضاف: يمكنك أن تتخيل كيف شعرت عندما سمعت النتائج أمس الساعة الثانية بعد الظهر. أعتقد أنه من المحتمل، بناءً على تأثيره، أن يكون هذا أكبر تقدم طبي منذ 100 عام.. إنه أمر غير عادي، لكنه يأتي في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره".

وأضاف بورلا أن شركة الأدوية ليست لديها مخاوف تتعلق بالسلامة حتى الآن، موضحاً: "ما نعرفه الآن هو بمستوى عالٍ جداً من الثقة، فهذه لقاحات فعالة للغاية"، موضحاً: "ليس لدينا أي مخاوف تتعلق بالسلامة، لكننا بحاجة إلى الانتظار حتى تصبح النتائج موجودة"، ولافتاً إلى أن "اللقاح سيكون متاحاً مجاناً لجميع المواطنين الأمريكيين".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "فايزر" تخطط لتوفير أكثر من مليار جرعة على مستوى العالم خلال العام المقبل.

وقال متحدث باسم "داونينج ستريت"، يوم الإثنين، إنه سيتم تصنيع حوالي 10 ملايين جرعة من اللقاح، وإتاحتها للمملكة المتحدة بحلول نهاية العام 2020، إذا تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين. 

وأوضح بورلا أنه من غير الواضح، إلى متى يمكن أن تستمر فاعلية اللقاح، موضحاً: "لا نعرف إلى متى تستمر الحماية التي يقدمها اللقاح".

وفي بيان يوم الاثنين، هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، جميع العلماء الذين يقفون وراء اللقاح، وقام بشكر  من ساهم في تحقيق هذا التطور، فيما غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع "تويتر": "سوق الأسهم يرتفع، لقاح قريب، تقرير يوضح فاعليته بنسبة 90٪. أخبار رائعة!".

 




 

 


 

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