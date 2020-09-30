روسيا: 177 وفاة و8481 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8481 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الــ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1197307 إصابات مؤكدة.وأشار المركز، في بيان صحافي، إلى ارتفاع العدد الكلي للوفيات إلى 20722 وفاة، بعد تسجيل 177 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 958251 شخصا.ووفق المركز، أجرت السلطات الصحية الروسية أكثر من 46 مليون فحص مخبري للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وما يزال 220 ألف شخص تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصاباتهم.