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الخميس، 06-04-2023 12:02 م

صدمة جديدة في سر فيروس كورونا وانتقاله إلى البشر.. ماذا حدث؟

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الوكيل الإخباري - يبدو أن نظرية انتقال فيروس كورونا "كوفيد-19" من الخفافيش إلى البشر، قد تعرضت اليوم لضربة كبيرة - من قبل علماء الصين بالذات.

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في تطور جديد لهذه الملحمة التي لا تنتهي، واستبعد باحثون تابعون لبكين أنه لا يوجد دليل قاطع على أن الفيروس قفز من الحيوانات إلى البشر في سوق ووهان.


تمت زيارة مساحات شاسعة من المرضى في بداية الوباء أو كانت لهم صلات بأكشاكها ، التي كانت تبيع الخفافيش وكلاب الراكون والبانجولين والأنواع الغريبة الأخرى التي ثبت أنها تأوي فيروسات كورونا مماثلة أو يعتقد أنها كذلك.


على هذا النحو ، اتفق كبار علماء الفيروسات مع حجة الحكومة الصينية بأن كوفيد ظهر على الأرجح بشكل طبيعي داخل السوق المزدحم.

 

ومع ذلك ، في واحدة من أكثر الأوراق البحثية التي طال انتظارها حول هذا الموضوع ، قال خبراء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "الأدلة المقدمة في هذه الدراسة ليست كافية لدعم مثل هذه الفرضية".


لا يمكن استبعاد احتمال إدخال الفيروس إلى السوق من خلال البشر المصابين ، أو منتجات سلسلة التبريد.


تشير الورقة المتفجرة ، التي تشارك البيانات التي طالب بها العلماء في جميع أنحاء العالم منذ اندلاع الوباء ، إلى أن الفيروس كان منتشرًا في سوق هوانان للمأكولات البحرية عندما بدأ تفشي المرض.


لكن الباحثين جادلوا بأنه كان بإمكان الناس جلب الفيروس إلى السوق ، والذي كان يعمل بعد ذلك كموزع فائق في ديسمبر 2019.

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لفهم دور السوق الدقيق في نشأة كوفيد ، نظر الفريق ، بما في ذلك الرئيس السابق لمركز السيطرة على الأمراض الصيني الدكتور جورج جاو ، في العينات المأخوذة من الموقع بعد اكتشاف تفشي المرض لأول مرة.


وشمل ذلك 923 عينة من السوق وحوله و 457 عينة من الحيوانات، بما في ذلك الشوارد وبرازها ولحومها المحفوظة في الثلاجات والمجمدات.


تشير الورقة ، التي نُشرت في مجلة Nature ، إلى أن 73 عينة مأخوذة من السوق (7.9 في المائة) أثبتت أنها إيجابية لـ Covid

 

صدى البلد

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