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الإثنين، 02-08-2021 09:07 ص

طبيب: اللقاح ضد كورونا يحمي من متلازمة ما بعد الفيروس

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الوكيل الإخباري- قال يفغيني تيماكوف المختص بالأمراض المعدية، إن التطعيم ضد فيروس كورونا يحمي من متلازمة ما بعد كورونا، حتى لو تعرض الشخص الذي تلقى التطعيم للعدوى.

وذكر المختص، أن المعطيات العلمية الأولية تدل على صحة هذا الكلام. وكذلك يثبت ذلك، عدم وجود أشخاص ملقحين في مراكز إعادة التأهيل بعد المرض.

وأضاف تيماكوف: "يدل تحليل الوضع ويظهر عدم وجود أشخاص تم تطعيمهم باللقاح، في مراكز إعادة التأهيل بعد كورونا. أي أن اللقاح، وفقا للبيانات العلمية الأولية المتوفرة، يقي من متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا".

في أغسطس عام 2020 تم في روسيا تسجيل بشكل رسمي أول لقاح ضد كورونا في العالم، تحت اسم "سبوتنيك V". ولاحقا تم تسجيل في روسي لقاحي "إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك"، ومن ثم تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت".

وتشهد كل مناطق روسيا في الوقت الراهن، عمليات تطعيم بهذه اللقاحات.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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